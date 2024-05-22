Андрей Михеев: Крайне важно продолжить реализацию ИПСЭР в Псковской области

09:38, 22 мая 2024, ПАИ

В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации делегация региона рассказала о достижениях экономического развития региона и рассчитывает на поддержку сенаторов в продлении индивидуальной программы социально-экономического развития на предлагаемых псковичами условиях, заявил корреспонденту ПАИ председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«В рамках выставки Псковской области в Совете Федерации мы рассказываем об основных экономических достижениях региона. Говорим о том, что валовый региональный продукт существенно вырос за последние 5 лет и превысил 270 млрд рублей. Говорим о предварительных итогах реализации индивидуальной программы социально-экономического развития. На сегодняшний день в рамках программы удалось создать более 800 рабочих мест. Для региона крайне важно, чтобы программа была продлена и на следующий период. Этот вопрос был рассмотрен в том числе и на комитете по федеративному устройству, чтобы заручиться поддержкой сенаторов в этом вопросе. Сенаторы готовы нас поддержать. Соответствующее решение ждем сегодня в рамках пленарного заседания Совета Федерации», – сообщил Андрей Михеев.

22 мая в рамках заседания Совета Федерации пройдет «Час субъекта Российской Федерации», посвященный Псковской области. На заседании выступят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Сенаторы рассмотрят и проголосуют за проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Псковской области».

Дни Псковской области в Совете Федерации проходят с 20 по 22 мая.