Псковский велопарад обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый псковскому велопараду и акции «На работу на велосипеде», проходит в медиацентре ПАИ.
По какому маршруту пройдёт велопарад, кто может принимать участие в нём, какие требования предъявляются к участникам акции, как записаться на парад, как пройдёт акция «На работу на велосипеде»?
Об этом рассказывают начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская и начальник отдела трудового воспитания Псковского городского молодёжного центра Александр Косаржевский.
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