Псковский велопарад обсуждают в медиацентре ПАИ

11:07, 22 мая 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый псковскому велопараду и акции «На работу на велосипеде», проходит в медиацентре ПАИ.

По какому маршруту пройдёт велопарад, кто может принимать участие в нём, какие требования предъявляются к участникам акции, как записаться на парад, как пройдёт акция «На работу на велосипеде»?

Об этом рассказывают начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская и начальник отдела трудового воспитания Псковского городского молодёжного центра Александр Косаржевский.