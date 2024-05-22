Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации

10:12, 22 мая 2024, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области, которая проходит в сенате в эти дни, передает корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников рассказал главе верхней палаты российского парламента о ключевых достижениях экономики региона.

«Мы все время шутим: у нас нет нефти, золота, но у нас есть псковские алмазы, и мы делаем деньги из воздуха. Есть предприятие в ОЭЗ «Моглино», которое из атмосферного воздуха делает промышленные газы», – рассказал глава региона.

Сегодня, 22 мая, в рамках заседания Совета Федерации пройдет «Час субъекта Российской Федерации», посвященный Псковской области.

На заседании выступят губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Сенаторы рассмотрят и проголосуют за проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Псковской области». Накануне, в течение двух дней, предложения делегации региона прошли обсуждения в комитетах сената.