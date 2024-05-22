Света временно не будет в деревне Тишино и СНТ «Яблонька» в Островском районе

10:40, 22 мая 2024, ПАИ

Электроэнергию отключат в деревне Тишино и СНТ «Яблонька» в Островском районе 23 мая с 9:00 до 16:00, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.