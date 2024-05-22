Почти 20 тонн манго не пропустили через границу в Псковской области

12:09, 22 мая 2024, ПАИ

19,6 тонны манго, которые везли из Нидерландов в Московскую область, не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки документов инспекторы выявили нарушения – сведения о стране-реэкспортёре, указанные на французской маркировке, не соответствовали информации в нидерландском фитосанитарном сертификате.

Ввоз почти 20 тонн манго в Россию запретили.