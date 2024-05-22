Почти 20 тонн манго не пропустили через границу в Псковской области
19,6 тонны манго, которые везли из Нидерландов в Московскую область, не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки документов инспекторы выявили нарушения – сведения о стране-реэкспортёре, указанные на французской маркировке, не соответствовали информации в нидерландском фитосанитарном сертификате.
Ввоз почти 20 тонн манго в Россию запретили.
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