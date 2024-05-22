Псковская область продолжает позитивную динамику развития – Валентина Матвиенко

11:37, 22 мая 2024, ПАИ

Псковская область продолжает позитивную динамику развития, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем областного Собрания Александром Котовым.

В начале встречи Валентина Матвиенко также отметила, что Дни регионов – хорошая возможность показать свои достижения, результаты работы, поделиться полезным опытом и одновременно поделиться проблемами. «Мы стараемся не комплиментарно проводить Дни субъектов, а с анализом положения дел, с акцентом на том, в чём региону нужна федеральная поддержка. Постановление, которое мы принимаем по итогу, мы по всем субъектам принимаем в полном объёме. Это и задача сенаторов от Псковской области это контролировать, и я внимательно за этим слежу. Так что это хорошая возможность получить дополнительную поддержку», – заметила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко также обратила внимание, что Псковская область «не может похвастаться бюджетной обеспеченностью». «Если я не ошибаюсь, 0,74 – бюджетная обеспеченность. Надо подтягивать область. Это задача в том числе и федеральных органов власти, Минфина, выравнивать бюджетную обеспеченность, чтобы граждане вне зависимости от того, в каком регионе они живут, могли в полном объёме получать положеные им медицинские, образовательные и другие услуги», – подчеркнула спикер.

Валентина Матвиенко сообщила, что ознакомилась с итогами работы регионального руководства за прошлый и за этот год. «Итоги прошлого года хорошие и по росту промышленного производства, сельского хозяйства и по развитию в целом. В этом году регион продолжает позитивную динамику, несмотря на сложности, которые есть на сегодняшний день, но в то же время и очень много проблем. О них не надо стесняться говорить. Это и высочайший процент изношенности коммунальной инфраструктуры до 80-100%, и проблемы с водообеспечением, беспокоит состояние дел со здравоохранением, самая высокая смертность в России. Я всегда перед Днями регионов мониторю соцсети, чтобы понять, на что люди обращают внимание. Это нехватка медработников, состояние медучреждений. Здесь и вы должны более энергично действовать, и мы со своей стороны – поддерживать. Когда региональная команда в хорошей форме, есть проектно-сметная документация, мы готовы включаться, активно поддерживать, подключать федеральный бюджет. Здесь надо быть поактивнее, не стесняться, вы о людях заботитесь», – рекомендовала Валентина Матвиенко.

В целом, отметила она, проблемы Псковской области общие для всех регионов, реакция людей на них тоже общая, «поэтому каждое утро губернатор должен открывать соцсети, смотреть, что люди пишут, и делать себе план работы на день».

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты.

На мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.