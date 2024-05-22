Игорь Дитрих – об итогах Дней Псковской области в Совете Федерации: Большая часть предложений найдёт своё решение

12:44, 22 мая 2024, ПАИ

Большая часть предложений, которые были озвучены на Днях Псковской области в Совете Федерации, найдут своё решение, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом «Первого Псковского».

«Было приятно посетить выставку, которую организовала Псковская область. Было видно, что каждый сенатор и председатель Совета Федерации погружены как в проблемные моменты региона, так и в наши достижения», – сказал он.

Кроме того, Игорь Дитрих пригласил жителей Москвы посетить Псковскую область. «У нас есть много значимых дат и событий. Прежде всего это празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Предлагаю всей Москве к нам приехать», – сказал вице-спикер и добавил, что Псковскую область ежегодно посещает около 450 тысяч туристов и 2,5 миллиона экскурсантов.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.