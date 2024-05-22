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Политика

Алексей Наумец: Дни Псковской области в Совете Федерации дадут новый толчок в развитии региона

Работа, которая проделана Псковской областью и губернатором Михаилом Ведерниковым в рамках Дней области в Совете Федерации, даст новый толчок в развитии региона, уверен сенатор Алексей Наумец. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Алексей Наумец: «Дни Псковской области в Совете Федерации дадут новый толчок в развитии региона». Фото: ПАИ

«Сегодня в Совете Федерации Валентина Матвиенко [председатель Совета Федерации. – ПАИ] дала оценку деятельности всей команды Псковской области и её руководства за проделанный период. Я считаю, что та работа, которую провёл наш коллектив в Совете Федерации, даст очередной толчок к развитию Псковской области», – отметил Алексей Наумец.

Все сенаторы поддержали инициативу Михаила Ведерникова в пилотном проекте реализации программы защиты объектов, инфраструктуры, населения против вызовов и угроз, которые существуют в период специальной военной операции, обратил внимание он.

«Эта инициатива была в серьёзной проработке и с подразделениями вооруженных сил, и с должностными лицами, с учетом опыта других регионов. Работа будет очень серьёзной», – сказал сенатор.

Все мероприятия в Совете Федерации проходят на высоком уровне, подчеркнул Алексей Наумец.

«У каждого региона есть свои вопросы и проблемы, и каждый из них выходит со своей инициативой. Действительно важно, когда все ключевые проблемы рассматривают специалисты, комитеты. После такой работы инициативы и поддерживаются, а это даёт толчок для развития. И то, что сегодня у нас такой исход, – большая благодарность Михаилу Юрьевичу и Андрею Анатольевичу [первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. – ПАИ]», – заключил сенатор.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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