До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая

13:42, 22 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.