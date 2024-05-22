До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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