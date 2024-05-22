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Общество

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 23 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая. Фото: ПАИ

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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