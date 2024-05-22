Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 236 млн рублей потратили псковичи на ювелирные изделия за три месяца 2024 года

Более 236 млн рублей потратили жители Псковской области на ювелирные изделия за три месяца 2024 года. Такие данные приводит одна из российских ювелирных компаний.

По итогам первого квартала рынок ювелирной розницы Пскова в денежном выражении достиг 146 млн рублей, что на 28% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Псковской области в целом вырос на 26% и достиг 236 млн рублей, а России в целом – на 32,8%, до 106 млрд рублей.

Первый квартал – традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 Февраля и 8 Марта, а также День всех влюбленных 14 февраля.

Cредний чек на ювелирные украшения в Пскове за первый квартал 2024 года вырос на 36% и составил 7 625 рублей, в то время как в среднем по стране россияне тратили 8 650 рублей (рост относительно начала прошлого года 17%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ
22 мая 2024

Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на выставке «Россия»
22 мая 2024

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая
22 мая 2024

Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов
22 мая 2024

Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
22 мая 2024

Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев 
22 мая 2024

Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное
22 мая 2024

Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...