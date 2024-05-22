Более 236 млн рублей потратили псковичи на ювелирные изделия за три месяца 2024 года

13:32, 22 мая 2024, ПАИ

Более 236 млн рублей потратили жители Псковской области на ювелирные изделия за три месяца 2024 года. Такие данные приводит одна из российских ювелирных компаний.

По итогам первого квартала рынок ювелирной розницы Пскова в денежном выражении достиг 146 млн рублей, что на 28% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Псковской области в целом вырос на 26% и достиг 236 млн рублей, а России в целом – на 32,8%, до 106 млрд рублей.

Первый квартал – традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 Февраля и 8 Марта, а также День всех влюбленных 14 февраля.

Cредний чек на ювелирные украшения в Пскове за первый квартал 2024 года вырос на 36% и составил 7 625 рублей, в то время как в среднем по стране россияне тратили 8 650 рублей (рост относительно начала прошлого года 17%).