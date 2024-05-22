Храму Святителя Николая Чудотворца в Палкино исполнилось 240 лет

15:33, 22 мая 2024, ПАИ

Храм Святителя Николая Чудотворца в Палкино отметил 240-летие, пишет газета «Льновод».



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»











В честь знаменательной даты в церкви прошло праздничное богослужение. Крестный ход совершил настоятель храма, протоиерей Владимир Бабин. После службы состоялась трапеза, на которой выступили сотрудники Палкинского центра досуга.

Церковь была построена из плитняка в 1784 году. В 1930-е она была закрыта. Вновь храм открылся в годы Великой Отечественной войны. С 1943 года в храме находится чудотворный образ Божией Матери «Чирская», напомнили в газете.