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Спорт

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров провёл мастер-класс в Пскове

Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца», который прошёл на стадионе «Машиностроитель» 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров провёл мастер-класс в Пскове. Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В соревнованиях приняли участие 14 команд из восьми интернатных учреждений области, расположенных в Печорах, Порхове, Опочке, Великих Луках, Пушкинских Горах и Пыталово. Турнир объединил 110 спортсменов, которые разыгрывали медали в трёх возрастных группах.

  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда
  • Бывшие игроки петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов посетили футбольный турнир детского фонда «Маленькие сердца»
    Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Среди младших победила команда Порховской специальной школы-интерната, в средней и старшей группах лучшими стали футболисты Центра помощи детям Печорского района.

На турнире присутствовали бывшие футболисты петербургского «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов. Они провели массовую разминку, показали мастер-класс, а также давали юным футболистам и их тренерам практические советы во время соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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