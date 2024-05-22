Псковичей приглашают на два дня погрузиться в археологию

16:09, 22 мая 2024, ПАИ

25-26 мая желающие смогут принять участие в «Археологии выходного дня» в Выбутах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Волонтёры смогут поработать на раскопках средневекового селища, прогуляться по окрестностям, послушать экскурсию от специалистов-археологов и окунуться в жизнь экспедиции.

«Ждем вас в Выбутах в 9:30 в нашем лагере (повернуть с асфальта на грунтовку, ведущую на карьер, и проехать еще 100 метров). При желании и наличии своего снаряжения (палатка-спальник) можно остаться на два выходных дня», – уточнили археологи.

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С собой также рекомендуется взять головные уборы, солнцезащитный крем, средства от комаров и клещей, перчатки и удобную обувь, а также миску, кружку, ложку.

Заявки на участие и вопросы можно оставлять здесь: https://t.me/psk_archaeology/514.