День открытых дверей для студентов прошёл в псковской Госавтоинспекции
День открытых дверей в Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели для студентов Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся третьего курса ПсковГУ экскурсию. Командир спецроты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области майор полиции Артур Ляш рассказал о приёме на службу, специфике и основных задачах службы.
В завершение встречи студентам показали патрульные автомобили и мотоциклы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>