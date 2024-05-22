День открытых дверей для студентов прошёл в псковской Госавтоинспекции

16:46, 22 мая 2024, ПАИ

День открытых дверей в Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области провели для студентов Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся третьего курса ПсковГУ экскурсию. Командир спецроты ДПС ГИБДД УМВД России по Псковской области майор полиции Артур Ляш рассказал о приёме на службу, специфике и основных задачах службы.

В завершение встречи студентам показали патрульные автомобили и мотоциклы.