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Общество

Новое оборудование появилось в Великолукском филиале Псковской областной больницы

Псковская областная клиническая больница передала офтальмологическое оборудование в отделение офтальмологии Великолукского филиала, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Новое оборудование появилось в Великолукском филиале Псковской областной больницы. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Теперь в филиале Псковской областной клинической больницы есть высокотехнологичная офтальмохирургическая система EVA Dorc для проведения офтальмологических хирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза. С помощью системы можно выполнять операции на сетчатке глаза, на стекловидном теле и операции по замене хрусталика.

Также закупаются расходные материалы, необходимые для проведения операций. Сотрудники офтальмологического отделения будут проходить повторное обучение для проведения операций на высоком уровне.

Кроме того, должно поступить оборудование для стерилизации офтальмологических инструментов.

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