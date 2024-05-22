Более 39 км трассы Ольша – Невель отремонтируют по нацпроекту

16:58, 22 мая 2024, ПАИ

39,1 километра трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтируют в Псковской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На территории Псковской области продолжается ремонт автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. В этом году в нормативное состояние приведут ещё четыре участка трассы общей протяженностью 39,1 километра. Это один из самых крупных объектов по протяженности в этом дорожно-строительном сезоне.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы и водоотвод, обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части трассы, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепят обочины. Также будет произведён ремонт автобусных остановок и нанесена дорожная разметка, установлено металлическое барьерное ограждение.

Срок завершения работ на всех участках трассы – октябрь. На ремонт по двум контрактам выделено более 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.