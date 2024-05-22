О работе союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» рассказал его председатель

18:22, 22 мая 2024, ПАИ

О работе и проектах союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» рассказал его председатель Алексей Иванов на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 22 мая.

«В рамках экологического просвещения мы работаем в партнёрстве со всеми. Надо признаться, что экологических организаций на территории немного, и мы все в партнёрстве проводимым совместные проекты, помогаем друг другу», – сказал Алексей Иванов.

В рамках совместной деятельности с проектом федерального экологического движения «Экосистема» союз провёл ряд мероприятий, отметил он. В частности, на территории Великих Лук была проведена Неделя экологических знаний. Волонтёры рассказали школьникам об экологической повестке и о работе эколидеров, поделился Алексей Иванов.

«Конечно, основной упор на работу у экологов – это весна. Весной везде проводятся мероприятия: субботники, месячники, в которых мы принимаем активное участие. Без нас здесь никуда, так как общественность надо поднимать и вовлекать», – сказал он.

Союз охраны окружающей среды работает с шестью общественными организациями, подчеркнул Алексей Иванов. Активное участие в проектах оказывает общество инвалидов в Великих Луках, школьники и студенты колледжей. «Возраст ребят самый разный. Особенно хочу подчеркнуть то, что молодёжь к нам постоянно присоединяется», – отметил руководитель организации.

Напомним, что союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» существует в регионе уже более семи лет. Основной целью организации является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности в регионе.