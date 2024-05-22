Ольга Фёдорова: Учитель Николай Колиберский оставил неизгладимый след в истории псковской педагогики

17:38, 22 мая 2024, ПАИ

Такие люди, как заслуженный учитель школы РСФСР, учитель русской словесности Николай Колиберский, оставили неизгладимый след в истории псковской педагогики. Об этом заявила депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму во время обсуждения вопроса об установке памятной доски Николаю Колиберскому сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Старая гвардия уходит, сейчас педагогическую деятельность заканчивает учитель нашей школы, которой уже за 70 лет, – ученица Колиберского. Она всю трудовую деятельность проработала с этим именем», – подчеркнула депутат, назвав «подарком судьбы, что такой человек, как Колиберский, работал в нашем городе».

Кроме того, Ольга Фёдорова назвала Колиберского основой нашего образования. «Такие педагоги, как он, нам нужны словно воздух», – подчеркнула она.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в свою очередь отметил, что Колиберский выработал систему псковского воспитания, прославлял город своей жизнью и работой.

Добавим, что сегодня, 22 мая, на профильном комитете Псковской гордумы депутаты рассмотрели вопрос об установке мемориальной доски Николаю Колиберскому на здании школы № 1, в которой он учился с 1907 по 1916 год.