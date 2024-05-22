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Ольга Фёдорова: Учитель Николай Колиберский оставил неизгладимый след в истории псковской педагогики

Такие люди, как заслуженный учитель школы РСФСР, учитель русской словесности Николай Колиберский, оставили неизгладимый след в истории псковской педагогики. Об этом заявила депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму во время обсуждения вопроса об установке памятной доски Николаю Колиберскому сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Ольга Фёдорова – о Николае Колиберском в связи с инициативой установки памятной доски: «Он оставил неизгладимый след в истории псковской педагогики». Фото: ПАИ

«Старая гвардия уходит, сейчас педагогическую деятельность заканчивает учитель нашей школы, которой уже за 70 лет, – ученица Колиберского. Она всю трудовую деятельность проработала с этим именем», – подчеркнула депутат, назвав «подарком судьбы, что такой человек, как Колиберский, работал в нашем городе».

Кроме того, Ольга Фёдорова назвала Колиберского основой нашего образования. «Такие педагоги, как он, нам нужны словно воздух», – подчеркнула она.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в свою очередь отметил, что Колиберский выработал систему псковского воспитания, прославлял город своей жизнью и работой.

Добавим, что сегодня, 22 мая, на профильном комитете Псковской гордумы депутаты рассмотрели вопрос об установке мемориальной доски Николаю Колиберскому на здании школы № 1, в которой он учился с 1907 по 1916 год.

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