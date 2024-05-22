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Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по кудо

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по кудо «Кубок Адзумы», которые прошли во Владивостоке с 18 по 21 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по кудо. Фото предоставил Илья Кучеров

В турнире приняли участие 380 спортсменов из 19 городов России. Псков представили три спортсмена и один судья.

Пскович Александр Головин стал четвёртым среди юношей 12–13 лет, Елизавета Семёнова взяла серебро среди девушек 14–15 лет, а Евгений Торгонский удостоился бронзы среди юниоров 16–17 лет, уступив в полуфинале чемпиону России 2023 года.

Отметим, что псковича Артёма Семёнова признали лучшим судьёй соревнований.

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