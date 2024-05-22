Школа современного управления для директоров культурно-досуговых учреждений пройдёт в Пскове

18:15, 22 мая 2024, ПАИ

Занятия «Школы современного управления» состоится на площадке Псковского центра народного творчества 24 мая. Мероприятие объединит директоров культурно-досуговых учреждений из муниципалитетов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Лекцию проведет психолог, бизнес-консультант из Пскова Сергей Калинин. Спикер затронет важные темы: ситуация с рынком труда, что такое «теория поколений», что включает в себя личная эффективность руководителя и какие бывают стили руководства и лидерства.

Также эксперт даст советы как справиться с эмоциональным выгоранием и как мотивировать сотрудников.