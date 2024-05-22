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Спорт

Псковские тяжелоатлеты завоевали призовые места на турнире в Новгороде

Открытый турнир Батецкого района по тяжёлой атлетике, посвящённый памяти тренера-преподавателя Н. М. Сысоева, прошёл в посёлке Батецкий Новгородской области. Об итогах соревнований ПАИ рассказал тренер Игорь Цветков.

Псковские тяжелоатлеты завоевали призовые места на турнире в Новгороде. Фото: Игорь Цветков

В соревнованиях приняли участие семь команд – пять из Новгородской области и две из Псковской области (Псков и Бежаницы). Псков представляли спортсмены СШОР «Надежда».

По итогам турнира псковские тяжелоатлеты заняли несколько призовых мест. В весовой категории 45 килограммов Григорий Валуев завоевал первое место, а в категории 67 килограммов победил Алексей Козлов – он же в итоге стал абсолютным чемпионом турнира.

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