Псковские тяжелоатлеты завоевали призовые места на турнире в Новгороде

21:10, 22 мая 2024, ПАИ

Открытый турнир Батецкого района по тяжёлой атлетике, посвящённый памяти тренера-преподавателя Н. М. Сысоева, прошёл в посёлке Батецкий Новгородской области. Об итогах соревнований ПАИ рассказал тренер Игорь Цветков.

В соревнованиях приняли участие семь команд – пять из Новгородской области и две из Псковской области (Псков и Бежаницы). Псков представляли спортсмены СШОР «Надежда».

По итогам турнира псковские тяжелоатлеты заняли несколько призовых мест. В весовой категории 45 килограммов Григорий Валуев завоевал первое место, а в категории 67 килограммов победил Алексей Козлов – он же в итоге стал абсолютным чемпионом турнира.