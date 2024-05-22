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Культура

Псковский архитектор Владимир Шуляковский провёл лекцию в рамках проекта ​«Архитектурные встречи»

Очередная беседа в рамках проекта «Архитектурные встречи» прошла на площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«О Пскове, о себе и о роли «неслучайных случайностей» рассказал известный псковский архитектор Владимир Шуляковский. Он признался, что никогда не был амбициозным человеком, а главное его кредо – наслаждаться жизнью и принимать всё, что происходит. Поэтому своё выступление – лёгкое, остроумное, совсем не похожее на академическую лекцию – он обозначил как «приключения архитектора», – раскказали в библиотеке.

Речь шла об интересных архитектурных проектах, которыми занимался Владимир Шуляковский, о коллегах, с которыми ему посчастливилось работать, о прошлом, настоящем и будущем Пскова.

Организатором встреч выступает отдел краеведческой литературы библиотеки имени В. Я. Курбатова.

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