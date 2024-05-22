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Культура

Вопросы сохранения нематериального культурного наследия обсудила Наталья Белова с коллегами из СЗФО

Выездное совещание директоров домов (центров) народного творчества Северо-Запада состоялось в Архангельске. В мероприятии приняла участие исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На встрече также присутствовали руководители домов творчества Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. В ходе рабочей встречи представители регионов обсудили вопросы, связанные с сохранением нематериального культурного наследия и с популяризацией аутентичных фольклорных традиций.

Мероприятие прошло в рамках зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Северо-Западного федерального округа.

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