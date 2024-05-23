Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области

08:58, 23 мая 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Норкино Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

А на улице Гражданской в Пскове огонь повредил подкапотное пространство в автомобиле Volkswagen Passat 1992 года выпуска. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автомобиль спасли.