В Крыпецком монастыре продолжаются работы по замене кровли

09:41, 23 мая 2024, ПАИ

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре продолжаются работы по замене аварийного кровельного покрытия храмового комплекса. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Проводится замена кровли и стропильной системы. Осуществляется покрытие листовой медью с дальнейшим патинированием (искусственным состариванием материала для придания историчности обновленным элементам памятника архитектуры). Замена кровли требовалась много лет. Негативному воздействию влаги подвергались кладка и штукатурка фасадов. Проект является частью плана по сохранению культурного наследия монастыря.

В планах – замена полов, штукатурные работы.

Крыпецкий монастырь – одна из знаменитых древних обителей Псковской земли. С ней связаны имена Афанасия Ордин-Нащокина в XVII в. и митрополита Евгения Болховитинова в XIX в., который оставил описание обители. Собор датируется XVI в.