До 28 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 мая
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 24 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер восточных направлений ночью будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, днём его скорость составит 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>