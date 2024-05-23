До 28 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 мая

11:29, 23 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 24 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер восточных направлений ночью будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, днём его скорость составит 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.