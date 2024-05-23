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Общество

Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в Печорском районе

Ежегодная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в деревне Сорокино Печорского района 31 мая, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в Печорском районе. Фото предоставлено Псковским областным центром народного творчества

Участниками мероприятия станут специалисты культурно-досуговых учреждений из 12 муниципалитетов Псковской области. Они посетят мастерскую «Хлебный хутор». Хозяйка мастерской Ольга Волконская проведёт для гостей экскурсию по деревянной усадьбе и расскажет о русских ремёслах.

В рамках акции состоится круглый стол, где работники из Псковского областного центра народного творчества, «Хлебного хутора» и культурных учреждений Псковской области обменяются опытом по сохранению самобытных традиций и развитию сельских территорий.

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