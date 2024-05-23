Клумбы готовят к летнему сезону в Великих Луках

12:27, 23 мая 2024, ПАИ

Клумбы в Великих Луках начали подготавливать к летнему сезону, сообщили ПАИ в администрации города.



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук



Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук









Сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз» оформляют две-три городские клумбы, высаживая на каждой по 30-40 растений.