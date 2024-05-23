Клумбы готовят к летнему сезону в Великих Луках
Клумбы в Великих Луках начали подготавливать к летнему сезону, сообщили ПАИ в администрации города.
-
Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
-
Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
-
Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
-
Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
-
Фото: Пресс-служба администрации Великих Лук
Сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз» оформляют две-три городские клумбы, высаживая на каждой по 30-40 растений.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 мая 2024
Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в Печорском районе