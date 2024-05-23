Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске

12:20, 23 мая 2024, ПАИ

VI Научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» с 30 по 31 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Конференция посвящена сохранению историко-культурного и духовного наследия России и Псковской земли, богатой храмами и историческими памятниками. «Место проведения конференции выбрано не случайно: Изборская земля, прославленная ратными подвигами, подвижническими трудами и освящённая молитвами, хранит в себе духовную чистоту. Здесь, на границе двух вер, двух культур, никогда не закрывались храмы, даже в трудные времена не прекращалась молитва за наше Отечество. Сельский храм – это частица Родины, которая хранит лучшие духовные традиции наших предков и передает их из поколения в поколение», – отметили в пресс-службе.

Конференция проводится при поддержке Министерства культуры России, мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина под руководством академика Российской академии художеств, заслуженного художника России Александра Крылова.

К участию приглашаются сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители Русской православной церкви, историки, архитекторы-реставраторы, искусствоведы, этнографы, филологи, краеведы, учёные и исследователи других специальностей.

Заседания конференции состоятся в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» на улице Печорской, 41а в Изборске.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции просят направлять в оргкомитет по электронной почте izborsk@yandex.ru, msssm9@yandex.ru с указанием в теме письма: СХ-24. Заявки принимаются до 8 июля. Для включения в программу конференции необходимо подать заявку, в которой просят указать фамилию, имя и отчество участника, учёную степень и звание, организацию и должность, адрес, телефон, e-mail, тему предполагаемого сообщения.