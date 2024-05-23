Псковичи стали призёрами Кубка Новгородской области по гребле на байдарках

12:30, 23 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», стали призёрами Кубка Новгородской области по гребле на байдарках, сообщается на личной странице тренера спортсменов Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены соревновались на дистанции 5000 метров. В возрастной группе среди гребцов 2010–2011 годов рождения победил Дмитрий Остренко, а вторым стал Артём Макаров. Ксения Игнатьева стала победителем среди юниорок 2008–2009 годов рождения, а также замкнула тройку лидеров абсолютного зачёта. Также серебром отметился Владимир Бебекин в возрастной группе 2008–2009 годов рождения.

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