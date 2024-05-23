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Спорт

Псковичи стали призёрами Кубка Новгородской области по гребле на байдарках

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника», стали призёрами Кубка Новгородской области по гребле на байдарках, сообщается на личной странице тренера спортсменов Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали призёрами Кубка Новгородской области по гребле на байдарках. Фото со страницы Андрея Семёнова в соцсети «ВКонтакте»

Спортсмены соревновались на дистанции 5000 метров. В возрастной группе среди гребцов 2010–2011 годов рождения победил Дмитрий Остренко, а вторым стал Артём Макаров. Ксения Игнатьева стала победителем среди юниорок 2008–2009 годов рождения, а также замкнула тройку лидеров абсолютного зачёта. Также серебром отметился Владимир Бебекин в возрастной группе 2008–2009 годов рождения.

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