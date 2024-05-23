О развитии проекта «Экобаза60» рассказал Максим Сотник

13:32, 23 мая 2024, ПАИ

О развитии проекта «Экобаза60» рассказал руководитель АНО «Институт переработки вторсырья» Максим Сотник на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Экология – тема достаточно обширная, и тут можно развиваться в различных направлениях. Я выбрал узконаправленную историю – создание культуры раздельного сбора. Почему я к этому пришёл? Вроде бы информация существует, а методических материалов и мест маловато, как показалось мне. Долго я думал, как начать проект, как запустить. Можно сказать, что сделал всё на коленке. Решение было принято ещё в 2022 году, я узнавал, как это работает в других городах, регионах, узнавал о проблемах», – отметил Максим Сотник.

Вовлечение населения в работу проекта шло постепенно, подчеркнул он. «В первые субботы приходило 15–20 человек, спустя 1,5 года за 100 человек каждую субботу приходит, причём это разные люди. Кто-то копит неделю и приходит, кто-то месяц, кто-то полгода и приезжает – у всех свои условия», – заключил Максим Сотник.

Отметим, что проект «Экобаза60» знакомит жителей Пскова с основами ответственного потребления. Его основатели помогают организовать раздельный сбор отходов для вторичной переработки.

Экобаза по раздельному сбору вторсырья находится на улице Максима Горького, 1, к. 52 в Пскове (заезд от «Электрона» по улице Киселёва). Привезти на площадку отсортированный мусор можно по субботам.