Чемпионат Псковской области по подводному спорту пройдёт на Себежском озере

13:11, 23 мая 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей» пройдёт в Себежском районе вблизи деревни Чернея на Себежском озере с 14 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

Подводная охота пройдёт в два дня по пять часов в день. Во время соревнований всем участникам разрешат пользоваться лодками без моторов.

В чемпионате примут участие спортсмены старше 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию соревнований.

Награды будут разыгрываться в личном и командном зачётах. Призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».