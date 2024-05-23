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Спорт

Чемпионат Псковской области по подводному спорту пройдёт на Себежском озере

Чемпионат Псковской области по подводному спорту (подводной охоте) «Псковский трофей» пройдёт в Себежском районе вблизи деревни Чернея на Себежском озере с 14 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

Чемпионат Псковской области по подводному спорту пройдёт на Себежском озере. Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

Подводная охота пройдёт в два дня по пять часов в день. Во время соревнований всем участникам разрешат пользоваться лодками без моторов.

В чемпионате примут участие спортсмены старше 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию соревнований.

Награды будут разыгрываться в личном и командном зачётах. Призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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