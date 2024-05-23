«След «Пантеры» получил палатки-шатры для работы в полевых условиях

16:51, 23 мая 2024, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») передал Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» палатки-шатры для работы в полевых условиях. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Генеральный директор завода Кирилл Неретин встретился с руководителем организации Анной Шуняевой и передал ей две палатки, которые приобрело предприятие.

Анна Шуняева рассказала, что задачи у поисковиков сложные, и экспедиции проходят в самых разных полевых условиях. Она также выразила слова признательности заводу «Титан-Полимер» за подаренные палатки. «В них будет удобно заполнять документы для дальнейшего внесения информации о бойцах в общероссийскую базу данных. Уже в первой декаде августа 2024 года мы проводим международную молодёжную «Вахту Памяти» «Невельский фронт», где нашим ребятам очень пригодятся эти палатки», – сказала она.

От лица организации Анна Шуняева вручила Кириллу Неретину благодарственное письмо. А генеральный директор, в свою очередь, поблагодарил поисковиков за выполнение важной миссии – увековечение памяти павших воинов при защите Отечества.

Отметим, что в этом году организация отмечает 30-летие. За этот период поисковики смогли найти и захоронить более 23 000 воинов-защитников, установили более 2,5 тысячи имён и нашли большое количество родственников военнослужащих, погибших и пропавших без вести.

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