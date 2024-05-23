Более 70 экипажей выйдет на старт ралли «Псков»

14:10, 23 мая 2024, ПАИ

71 экипаж предварительно выйдет на старт четвёртого этапа чемпионата России ралли «Псков», который пройдёт в Псковском районе с 24 по 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организатора соревнований.

24 мая с 15:00 в парке сервиса будет проходить социальная акция «День открытых дверей». Организаторы проведут автограф-сессии с экипажами, конкурсы. Также зрители смогут увидеть процедуру выбора стартовых позиций топ-пилотами. В 17:30 начнётся торжественная церемония открытия ралли.

Награды соревнований разыграют в пяти зачётах: N4, R3, R2, «Наша классика» и абсолютный зачёт.

Спортсмены Псковской области представлены в гонках только в зачёте «Наша классика». На старт выйдет экипаж псковича Павла Захарченко и великолучанина Бориса Баденщикова, псковичей Дениса Баулина и Виктории Семёновой, а также псковских девушек Ольги Стебиховой и Алины Затравкиной.

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