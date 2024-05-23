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Общество

В Псковской области за пять лет ущерб от лесных пожаров сократился в три раза

Власти Псковской области благодаря нацпроекту «Экология» за последние пять лет в три раза сократили ущерб, нанесенный пожарами лесному фонду с ценными сортами древесины. Об этом со ссылкой на председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

«Благодаря нацпроекту нам существенно удалось продвинуться в этом вопросе: на данный момент ущерб от пожаров в лесах составляет 4,1 млн рублей, это рекордно низкий показатель за всю историю, и это в три раза ниже показателей пятилетней давности. Указанные средства - это затраты на тушение, повреждения или уничтожения лесных насаждений не допущено. Благодаря новой технике лесные службы оперативнее стали реагировать на возгорания, мы наладили систему тушения пожаров», - рассказал Мусатов.

Для Псковской области тема сохранения лесов и сокращения ущерба от пожаров крайне актуальна. Общая площадь земель лесного фонда, основой которого являются ценные породы древесины - ель и сосна, составляет в регионе почти 2,4 млн га. При этом почти 650 тыс. га - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов.

Основная причина пожаров в Псковской области - антропогенный фактор, почти все они возникают по вине человека, из-за неосторожного обращения с огнем. При этом в регионе на протяжении последних лет не допускают крупных пожаров в лесах, площадь, пройденная огнем до момента ликвидации, составляет не более 25 га.

«За последний год нам удалось добиться существенных успехов, доля лесных пожаров, ликвидированных в течение суток, составила 96%. Такой высокий показатель говорит об оперативном реагировании лесных служб и хорошей организации тушения лесных пожаров. Этого удалось достичь за счет создания эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров: устройства противопожарных минерализованных полос, мест отдыха жителей, содержания и строительства дорог противопожарного назначения», - подытожил Виктор Мусатов.

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