Псковичи могут зарегистрироваться на спортивные мероприятия через «Госуслуги»

15:34, 23 мая 2024, ПАИ

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях жители Псковской области могут через портал «Госуслуги», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Сейчас открыта регистрация на Всероссийскую массовую велосипедную гонку «Всемирный день велосипедиста», которая состоится 1 июня. Вскоре можно будет записаться на соревнования в рамках Всероссийского дня ходьбы и масштабные легкоатлетические пробеги «Арена марафон» и «Кросс нации».

Записаться можно по ссылке. Необходимо указать место проведения, вид спорта и спортивную дисциплину массового физкультурного мероприятия. Уведомление с подтверждением записи появится в личном кабинете пользователя на «Госуслугах» в течение пяти рабочих дней.

Для участия при себе нужно иметь медицинское заключение о допуске к соревнованиям; документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении); полис ОМС и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Подросткам младше 17 лет необходимо письменное согласие родителя или другого законного представителя, а детей до 13 лет должны сопровождать родители или другой законный представитель.