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Общество

В США рыбак случайно поймал тигровую акулу

Поймать четырёхметровую тигровую акулу случайно удалось рыболову Оуэну Прайору в штате Флорида в США, сообщают американские ТВ.

Мужчине попалось что-то крупное, и ему понадобилось около 20 минут, чтобы вытащить акулу из воды. После этого он отпустил её обратно.

Рыбак утверждает, что не ловил акулу специально. Вышло так, что она просто клюнула на наживку, поделился он.

Отметим, что тигровая акула опасна для человека. Она может достигать до пяти метров в длину.

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