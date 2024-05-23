Пушкинский заповедник проводит серию мастер-классов на выставке ​«Россия» на ВДНХ

15:43, 23 мая 2024, ПАИ

В течение трёх дней, сегодня и до 25 мая включительно, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будут проводить мастер-классы для гостей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Для знакомства гостей псковского стенда с Пушкинским заповедником и, в частности, с программой «Народная культура», которую разработали и воплощают в жизнь специалисты «Михайловского», музейщики выбрали три занятия. Это «Ручное ткачество» (плетение традиционных псковских поясов), «Хлебосол» (лепка из солёного теста фигурок-игрушек по мотивам сказок Пушкина) и «Лубочные картинки». Именно последний мастер-класс пользуется наибольшим интересом у посетителей выставки, рассказали в заповеднике. Со специальных досок-клише, которые повторяют изображения с лубков XIX столетия из фондов «Михайловского», дети и взрослые собственноручно делают оттиски — печатают картинки с изображением слона, немного похожего на герб Ганнибалов, или кота и других фольклорных персонажей, встречающихся и в произведениях Александра Сергеевича.

В музее уточнили, что михайловские мастер-классы для гостей выставки «Россия» на ВДНХ проводят Татьяна Трофимова, методист отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности, и Елена Михайлова, заведующая сектором народных художественных промыслов Пушкинского заповедника.

«Первые посетители этих познавательно-занимательных уроков получили на память ещё и небольшие сувениры от музея», — добавили в «Михайловском».