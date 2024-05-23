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Происшествия

Неизвестная под видом работника коммунальной службы обокрала пенсионерку в Пскове

Неизвестная женщина под видом работника коммунальной службы похитила деньги у пенсионерки в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 мая около 13:00 в квартиру дома на улице Народной в Пскове к 92-летней женщине зашла гражданка среднего роста, плотного телосложения, в медицинской маске и белой панаме. Она представилась специалистом коммунальной службы и сообщила, что ей нужно проверить счётчики. Когда женщина ушла, пенсионерка обнаружила, что у неё пропало 32 тысячи рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице может грозить до шести лет лишения свободы.

Потерпевшая не может в полной мере восстановить детали случившегося, а также приметы мошенницы в силу преклонного возраста и состояния здоровья. Всех, кто располагает какой-либо достоверной информацией о личности подозреваемой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 02, 112.

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