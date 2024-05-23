Новосокольнический район лидирует по производству молока в регионе

15:52, 23 мая 2024, ПАИ

Почти на 22% выросло производство продукции сельского хозяйства в Псковской области с начала года, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В первом квартале этого года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Псковской области составил 121,9% к первому кварталу 2023 года.

Лидерами по надою молока на одну фуражную корову в январе - апреле стали: ОАО «Красное Знамя» Новосокольнического района (3949 кг); ООО «Печерское молоко» (3905 кг); ООО «Слактис» (3834 кг); ООО «Гдов Молоко» (3817 кг); ИП Нани В. А. (3265 кг).

За январь - апрель произведено: 137,4 тысячи тонн скота и птицы на убой (+54,9% про сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 75,6 тысячи тонн молока (+7,5%); 27,4 млн штук яиц (98% к аналогичному периоду прошлого года).