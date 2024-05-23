Глава Пскова на ближайшей сессии гордумы отчитается о работе за 2023 год

16:13, 23 мая 2024, ПАИ

Вопрос об отчете главы Пскова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2023 год рассмотрели участники совместного заседания комитетов Псковской городской Думы в четверг, 23 мая, под председательством Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Также на заседании был представлен отчет председателя контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности КСП по итогам 2023 года.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы внести оба вопроса в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».