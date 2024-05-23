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Общество

Схема движения автобусов изменится в Великих Луках 26 мая

Схема движения двух автобусов изменится в Великих Луках 26 мая с 10:00 до 14:00, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изменения вводятся в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту.

Так, автобус № 118 Великие Луки – Крутовраг от улицы Дружбы в 10:40 и 13:00 поедет по проспекту Ленина в прямом и обратном направлениях. При этом автобус не будет заезжать на улицы Ботвина, Некрасова и Холмскую.

Автобус № 9к Лаврино – Инкубуторная от Лаврино в 10:10, 11:10, 12:10 и 13:10 будет следовать до площади Ленина. От площади Ленина автобус будет курсировать в 9:40, 10:40, 11:40 и 12:40.

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