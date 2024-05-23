Ремонт моста через реку Чёрную продолжается в Плюсском районе

17:23, 23 мая 2024, ПАИ

Продолжается капитальный ремонт моста через реку Чёрную в Плюсском районе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Фото со страницы Станислава Стармолотова в соцсети «Вконтакте»



Фото: Фото со страницы Станислава Стармолотова в соцсети «Вконтакте»



Фото: Фото со страницы Станислава Стармолотова в соцсети «Вконтакте»





Мост обеспечивает проезд к часовне Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большое Захонье.

Специалисты подрядной организации уже завершили монтаж железобетонных балок пролётного строения. Теперь они будут устраивать опалубки, армировать межбалочные швы и консольные участки пролётов. Протяжённость обновлённого сооружения составляет 28,26 метра.

Кроме того, на мосту отремонтируют дорожное покрытие, устроят водоотвод, локально-очистные и регуляционные сооружения. Также появятся лестницы, искусственное освещение, а с двух сторон моста – тротуары, барьерное и перильное ограждение.

На эти цели из федерального бюджета выделено более 129 миллионов рублей. По контракту работы должны завершиться в августе 2025 года.