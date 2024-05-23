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Общество

60% россиян, задумавших ремонт, собираются уложиться в 100 тысяч рублей

Больше половины россиян, которые собираются ремонтировать дачу или квартиру в ближайшее время, рассчитывают потратить на работы до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек. 48% из них планирует начать ремонт средней сложности или косметический ремонт в ближайшие три месяца, еще шесть процентов собираются делать капитальный ремонт жилья. Оставшиеся 46 процентов респондентов не хотят начинать работы летом.

Около 59% обычно тратят на ремонт личные накопления, 25% — кредитные средства, 15% — текущие доходы, а 1% — занятые у родственников и друзей деньги. 60% опрошенных готовы потратить на работы до 100 тысяч рублей, 20% — 100–300 тысяч рублей, 6% — 300–500 тысяч рублей, по 7% — от 500 тысяч до миллиона рублей и более миллиона рублей.

При этом 72% россиян признались, что траты на ремонт обычно превышают запланированный бюджет. Еще 22% удается уложиться в задуманную сумму, а 6% — сэкономить.

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