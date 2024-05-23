Представители правительства Псковской области и исполнительных органов региона ознакомились с производственным сектором ИК-6

18:17, 23 мая 2024, ПАИ

Руководители комитетов по социальной защите, тарифам и энергетике, здравоохранению, образованию Псковской области и представители управления автомобильных дорог региона посетили производственный сектор исправительной колонии в Сосновому Бору в Себежском районе Псковской области (ИК-6). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе ознакомительной экскурсии они наглядно узнали о том, какими производственными возможностями обладает одно из учреждений уголовно-исполнительной системы региона.

В сопровождении начальника учреждения Сергея Орлова, начальника отдела трудовой адаптации осуждённых областного УФСИН Вадима Вилавского, администрации ИК-6 представители госорганов Псковской области ознакомились с функционированием участков сборки медицинской мебели, производства сувенирной продукции, автосервиса. В цехах по изготовлению швейных изделий оценили качество и разнообразие ассортимента выпускаемой продукции.

Во время экскурсии обсуждались вопросы, связанные с производственным потенциалом, перспективами расширения спектра выпускаемых товаров и услуг, выстраиванием взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при поддержке правительства региона.

После обхода территории состоялось подведение итогов посещения. Сотрудники УИС поблагодарили гостей за оказанное внимание. Те, в свою очередь, отметили, что не в первый раз посещают пенитенциарные учреждения и убедились, что уголовно-исполнительная система обладает достаточными ресурсами, способными не только обеспечивать государственные нужды, но и эффективно сотрудничать с бизнесом. Так, в исправительных колониях для нужд муниципальных образований производятся остановочные комплексы, торговые павильоны, контейнеры и площадки для твёрдых бытовых отходов, велопарковки, элементы городской инфраструктуры и др.

В результате встречи стороны достигли договорённости о дальнейшем наращивании сотрудничества. Для реализации этой цели они обсудили конкретные предложения, представляющие взаимный интерес.