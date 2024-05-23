Летний отдых для детей с пользой – лонгрид ПАИ для псковичей

19:01, 23 мая 2024, ПАИ

Осталась пара недель до наступления долгожданных каникул. Больше не надо поднимать ребёнка рано в школу, возить его на кружки и делать бесконечное домашнее задание. Три месяца радости и свободы. А чтобы летний отдых школьников был действительно насыщенным и интересным, мы подобрали несколько детских лагерей и развлекательных центров.

Можно собирать роботов и устраивать с ними гонки в «Роббо-клубе», изучать свой родной город и путешествовать по области с «Вообразилией», научиться выживать в природной среде с «Вымпел-Штормом», вступить в клуб креативных детей в «Лофте» и предаться творчеству, весело отдохнуть с компанией друзей в «Волшебном городе», познакомиться с экзотическими птицами в «Изборском страусе» и научится красиво писать и быстро читать с IQ 007.

Подробнее о том, как ваш ребёнок может провести летние каникулы в 2024 году, читайте в нашем лонгриде.

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