Две псковские семьи погибших героев СВО получат ключи от автомобилей

20:42, 23 мая 2024, ПАИ

В рамках благотворительной программы «Мы помним» ключи от новых автомобилей будут вручены двум псковским семьям героев, погибших в ходе спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественная церемония состоится на открытии XVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвящённого памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в Москве 25 мая. Местом проведения соревнований в девятый раз станет спортивный комплекс «Баскет Холл Москва». Всего в торжественной обстановке ключи получат 50 российских семей бойцов.

Турнир, основными целями которого являются популяризация дзюдо и здорового образа жизни, развитие и укрепление межведомственных связей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводится Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Национальным союзом ветеранов дзюдо при поддержке Департамента спорта города Москвы. В состав оргкомитета турнира входят руководители министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка РФ.