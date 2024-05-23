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Культура

В Псковской областной филармонии завершается юбилейный 80-й сезон

В Псковской областной филармонии завершается юбилейный 80-й сезон. Концерт-закрытие 80-го сезона Псковской областной филармонии посвящается творчеству первого русского композитора-классика М. И. Глинки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В рамках концертной программы Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и солисты ведущих театров России исполнили произведения Михаила Глинки – фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», симфоническую фантазию «Камаринская», а также арию Германа из оперы «Пиковая дама» Чайковского, арию Левко из оперы «Майская ночь» Римского-Корсакова.

«Сезон был насыщенный, яркий и интересный, но он ещё не закончился, всех ждём на пасхальной драме «Царь Иудейский», – отметили организаторы.

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