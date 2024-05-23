К Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2024» присоединилась псковская библиотека

22:45, 23 мая 2024, ПАИ

Участницей Всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга – 2024» стала Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

В акции поучаствовали библиотекари и волонтёры. Они пробежали по заранее разработанному маршруту, чтобы задать вопросы жителям и гостям города Пскова. Вопросы акции этого года для респондентов касались отечественной и зарубежной классики – литературы и поэзии, проверенной временем, без которой нескольким поколениям россиян уже трудно представить домашнюю книжную полку, отметили организаторы.

Акция прошла накануне Общероссийского дня библиотек и приурочена к Году семьи в России.

«Весело, живо, с интеллектуальным задором и уверенностью в знаниях мы встретили этот весенний день», – рассказали специалисты библиотеки.