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Общество

К Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2024» присоединилась псковская библиотека

Участницей Всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга – 2024» стала Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Псковская библиотека присоединилась к Всероссийскому интеллектуальному забегу «Бегущая книга – 2024». Фото: Псковская библиотека имени В. Я. Курбатова

В акции поучаствовали библиотекари и волонтёры. Они пробежали по заранее разработанному маршруту, чтобы задать вопросы жителям и гостям города Пскова. Вопросы акции этого года для респондентов касались отечественной и зарубежной классики – литературы и поэзии, проверенной временем, без которой нескольким поколениям россиян уже трудно представить домашнюю книжную полку, отметили организаторы.

Акция прошла накануне Общероссийского дня библиотек и приурочена к Году семьи в России.

«Весело, живо, с интеллектуальным задором и уверенностью в знаниях мы встретили этот весенний день», – рассказали специалисты библиотеки.

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