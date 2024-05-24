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Общество

Названа самая популярная у россиян курортная страна

Абхазия заняла первое место по популярности у россиян среди всех курортных стран, пишет Lenta.ru.

Уточняется, что количество бронирований в Абхазии в июне 2024 года превышает прошлогодние показатели в три раза. Она сместила с лидерской позиции Турцию, которая возглавляла рейтинги 2022 и 2023 годов.

Кроме того, в числе самых востребованных у соотечественников курортных стран эксперты назвали Таиланд, ОАЭ, Грецию, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзию и Мальдивы.

Спрос россиян на пляжный отдых за границей в июне 2024 года вырос на 80% по сравнению с 2023-м.

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